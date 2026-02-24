Que la “repre” griega de San Francisco se cabreó y les pidió a los moradores de su corregimiento que recojan el “fucking pupú de su perro” y lo tiren en los basureros de perro, que para eso se pusieron, carajo... ¡Más claro y directo no pudo hablar!

Que, según la ONU, Panamá fue el décimo país de Latinoamérica que más turismo atrajo en el 2025 con 2.6 millones de visitantes; en Centroamérica, fuimos superados por Costa Rica y Guatemala.

Que el movimiento que impulsa Galloway junto a otros abogados y políticos para convocar a una Asamblea Constituyente apenas ha recogido el 1.67% de las firmas requeridas. Es casi un hecho que esta iniciativa caerá directo por el despeñadero.

Que moradores de Patio Pinel, corregimiento de Santa Ana, amenazaron con cierres de calles ayer por la detención de una persona que, según dicen, es inocente y no tiene nada que ver con el caso del adulto mayor muerto a tiros por equivocación en Patio Pinel.

Que hoy, en la Comisión de Credenciales, continuará la discusión sobre las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

Que un chusco político le pregunta al Tribunal Electoral si es legal que Irma, la chica TikTok de Detroit, acuda a debates y discusiones sobre nuevos proyectos en el distrito uniformada con el logo del grupo Vamos.

Que me cuentan que el grupo TOCOMA (Todos contra Mayer), integrado por políticos de la vieja escuela como Lombana, Roux, Martín y otros, quedó preocupado luego de ver cómo durante los carnavales la gente brincaba y saltaba junto a Mayer. La verdad sea dicha, pocos políticos se pueden dar ese lujo; si no me creen, pregúntele a Galván.

Que “Pedro Navaja” Blades aceptó que le molestaba, entre otras cosas, la postura política de Willie Colón, pero, sobre todo, el apoyo de “El Malo del Bronx” hacia Donald Trump. ¡Vea eso!

Que Blades cerró su escrito “A Willie Colón” calificando de exitosa la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Eso es quererlo joder hasta la muerte porque era de conocimiento público que “El Malo del Bronx” detestaba al artista urbano boricua, a quien consideraba símbolo de la decadencia musical.

Que el otrora narcotraficante miembro del Cartel de Medellín, Carlos Leder, ahora está vendiendo un libro con la historia de su vida, suéteres y calcomanías con su rostro. ¡Santo cielo! Cómo cambian los tiempos…

Que las organizaciones ambientalistas, como el CIAM, andan denunciando una supuesta “intimidación judicial” por la demanda que les metió el Proyecto Puerto Barú. Estos ambientalistas mienten, sabotean proyectos a conveniencia, distorsionan la realidad y pretenden que quienes son objeto de sus ataques, ¿se queden con los brazos cruzados? Tampoco así es la vaina.

Que ayer hubo pequeñas protestas por los lados de Las Tablas y Chitré por el tema del agua potable. ¡Métele máquina a esa desinfección de tubería, Rutilio!

Que la Defensoría del Pueblo abrió un proceso administrativo para deslindar responsabilidades por supuesta desatención en la regional del Senniaf de La Chorrera en el caso de una madre que reclamaba a un menor.