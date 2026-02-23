Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos

Panamá- La audiencia de solicitudes múltiples realizada en contra de Marvin Arcenio Serrano, de 33 años, como autor material del femicidio de su prima y pareja sentimental Rosmery Serrano, de 24 años, reveló una relación marital que se caracterizó por frecuentes discusiones.

En esta audiencia, el fiscal de Homicidio y Femicidio, Franklin López, contradijo la versión inicial de Marvin Serrano ante el Ministerio Público (MP), en la que decía que Rosmery murió en la madrugada del 19 de febrero después de llegar a casa tras haber estado bebiendo.

El argumento de la Fiscalía se basó en el informe de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), que precisa la asfixia mecánica por compresión cervical como la causa de la muerte de Rosmery. Dicho informe indica, además, la existencia de lesiones equimóticas (hematomas) en la región parietal y frontal del cráneo.

El día 19 de febrero, los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) que acudieron a la casa de Rosmery encontraron su cuerpo boca abajo sobre la cama. La pareja vivía en un anexo que él había construido al lado de la casa de los abuelos de ambos, con tres menores de tres, seis y siete años, todos hijos únicos de Rosmery.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio indican, además, que un día antes de la tragedia la pareja había sostenido una acalorada discusión, lo cual, según familiares, era común entre ambos.

Debido a ello, el juez Xavier Flórez ordenó la detención provisional de Marvin Serrano, además de imputarle cargos por el delito de femicidio doloso. El juez también rechazó la petición del abogado del acusado, quien sugirió aplicar otras medidas como la detención domiciliaria —que cumpliría en casa de sus abuelos en la provincia de Bocas del Toro— y la prohibición de salida del país. Para ello, el juez consideró el riesgo de que el imputado pudiera desatenderse del proceso al trasladarse a otra provincia.