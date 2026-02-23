Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

La noche del domingo, un hombre de 46 años, identificado como Efraín Díaz, fue asesinado a tiros en la comunidad de Praderas de Buena Vista, sobre la vía transístmica, sumando ya 11 las víctimas de homicidio en lo que va del año en Colón.

Díaz estaba dentro de su vehículo cuando varios sujetos armados se le acercaron, portando armas de fuego, y le dispararon en varias ocasiones.

La víctima intentó escapar a pie por las residencias del sector, pero los pistoleros lo persiguieron y continuaron los disparos hasta impactarlo.

Díaz cayó en un callejón, donde los atacantes se acercaron y realizaron más detonaciones, acabando con su vida en el lugar. Luego, los responsables huyeron por un sendero cubierto de vegetación.

Las autoridades mantienen la investigación abierta. La Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan para identificar a los responsables y esclarecer este nuevo episodio de violencia que mantiene en alerta a la comunidad de Praderas de Buena Vista.