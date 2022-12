Kovacic: 'Es más fácil jugar cuando el rival juega más ofensivo'

El centrocampista croata Mateo Kovacic subrayó la dificultad del duelo contra Brasil, de los cuartos de final de Qatar 2022, un adversario que "siempre es favorito para ganar el Mundial".

"Brasil siempre es favorito para ganar la Copa del Mundo, pero aquí hay más equipos de alto nivel y que también son favoritos. Sin embargo, nos centramos en nosotros y en hacer el viernes nuestro mejor partido", indicó el centrocampista del Chelsea, que realzó la figura de su capitán Luka Modric.

"Todo el mundo sabe lo importante que es Luka Modric. Es increíble para Croacia, capitán y líder. Estamos orgullosos de tenerlo. Es un gran honor jugar con él y aprender cada día. Es el mejor jugador de la selección", indicó Kovacic.

"Jugar contra equipos de este nivel no es fácil. Lo ideal es regatear a todos y marcar gol pero estamos jugando con gente que está igual de preparada y que es muy buena, como ocurrió contra Japón. El equipo mostró carácter y potencia además de fuerza física. Estoy satisfecho con los partidos, pero es verdad que podemos jugar mejor y que eso será el viernes", advirtió el centrocampista de la 'vatrani'.

Kovacic indicó que el estilo de juego de Brasil les favorece en relación al de otros equipos que se cierran más.

"Para nosotros es más fácil jugar cuando el rival juega más ofensivo porque hay más espacio, pero también hay que tener recursos ante rivales que se cierran. En esas situaciones puedo mejorar", reconoció.

Resaltó el futbolista croata las virtudes de su equipo. "Los resultados han demostrado que somos muy buen equipo y que tenemos mucho talento. Lo teníamos antes pero ahora demostramos, además, tener unión y el orgullo de jugar contra Croacia. Solo hemos perdido un partido desde la Eurocopa que demuestra que somos auténticos", apuntó Kovacic, que espera un duro duelo con Brasil.

"Juego en la Premier League y estoy acostumbrado a partidos duros. Lo vamos a necesitar contra Brasil. Tenemos que ganar duelos y pelear cada balón, ser potentes", señaló.

Kovacic ensalzó el buen momento físico de Croacia, que es de los equipos, especialmente Marcelo Brozovic, que más kilómetros recorren a lo largo de un partido.

"Estamos bien preparados para competir. Se ha visto en los cuatro partidos. Marcelo Brozovic nos lidera en eso y todos procuramos estar a ese ritmo", comentó.

