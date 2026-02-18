Avalancha en California deja 8 esquiadores muertos y otro está desaparecido

Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más se encuentra desaparecido tras ser arrastrados ayer martes por una avalancha en el estado de California, en el oeste de Estados Unidos, informaron este miércoles las autoridades, que habían emprendido una búsqueda contrarreloj.



Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapado por la nieve. Seis fueron rescatados con vida.



La avalancha se reportó al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, cerca al lago Tahoe, un área turística de California.



La alguacil y administradora pública del condado de Nevada, Shannan Moon, dijo en una conferencia de prensa que la persona desaparecida se presume fallecida, lo que elevaría el número de muertos por la avalancha a nueve.



El grupo lo conformaban nueve mujeres y seis hombres.

Entre los sobrevivientes hay dos mujeres y cuatro hombres, lo que deja un saldo de siete mujeres y dos hombres muertos en el incidente.



Las autoridades reconocieron que este es uno de los incidentes más mortíferos en Estados Unidos en las últimas décadas.



Dos de los sobrevivientes tuvieron que ser llevados al hospital pero se encuentran en condición estable.



Inicialmente, el Departamento del Alguacil del condado de Nevada informó de que eran 16 las personas que habían sido afectadas por la avalancha, pero tras consultar con la compañía que organizó la expedición se confirmó que una persona no se presentó.



Los fallecidos eran turistas que residían en diferentes partes de EE.UU.



Moon describió las condiciones meteorológicas como “severas y extremas”, lo que habría alimentado la avalancha.



La gran cantidad de nieve y los vientos huracanados, que impedían la visibilidad, también dificultaron la búsqueda. Los rescatistas tuvieron que llegar a los sobrevivientes utilizando esquís porque el área era inaccesible, explicó la alguacil.



Antes del incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha que se extendió hasta la mañana de este miércoles.



El centro registró de 60 a 90 centímetros de nieve nueva entre el lunes y el martes en esa región.



Equipos de emergencia de varios condados de California y Nevada participaron en la búsqueda y el rescate de los desaparecidos, que reunió más de 50 rescatistas.



Varias tormentas azotan California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas. Este miércoles, las autoridades del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, informaron sobre un muerto por las lluvias que azotan el sector.