Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio infantil

Bolivia avanza hacia un cambio trascendental y la prohibición absoluta del matrimonio infantil, además, con esta medida, el país está a un paso de sumarse a los 13 de América Latina que ya han cerrado la puerta a esta práctica.

A pesar de eso, la región sigue siendo una de las más afectadas por los matrimonios y uniones tempranas, con profundas consecuencias en educación, salud y derechos de las niñas y adolescentes.

David Choquehuanca, en su función de presidente interino durante la ausencia de Luis Arce por su participación en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha firmado esta ley que modifica el Código de Familias y el Proceso Familiar. “Se establece que el matrimonio, o la unión libre entre personas menores a la edad requerida, es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia”, expresó Arce en un mensaje en redes sociales, celebrando la medida.

Según medios locales, la medida fue ratificada por el Parlamento el pasado 17 de septiembre y busca la “protección integral de niñas, niños y adolescentes, alineándose a los principios internacionales de los Derechos Humanos y la protección infantil para prevenir los matrimonios forzados y resguardar el bienestar físico, mental y social de los menores”.

“Se busca erradicar los matrimonios y uniones infantiles, muchos de los cuales son propiciados por acuerdos familiares que vulneran los derechos de los menores, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia. En algunos casos, estas uniones involucran a las víctimas con sus agresores, lo que pone en riesgo su salud y desarrollo emocional”, indicaron los legisladores.