Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

El Sargento Segundo Post Mortem, Moisés A. Castillo, miembro del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), murió la madrugada de este sábado en un accidente de tránsito en la entrada de Panamá Pacífico (Howard), en Panamá Oeste.

Según los informes preliminares, la víctima se dirigía a cumplir con sus labores profesionales.

El Ministerio Público se presentó al lugar para realizar las diligencias de levantamiento del cuerpo y determinar las causas del accidente.

"Con profundo pesar, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informa al país sobre el fallecimiento del Sargento Segundo Post Mortem, Moisés A. Castillo, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en horas de la madrugada, en la entrada de Panamá Pacífico (Howard)", expresó el SENAFRONT en su comunicado de prensa.

Además, envió las condolencias a familiares de la víctima.

"La familia fronteriza expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, ante la desaparición física de una unidad que dejó huellas dentro de la institución", añadió.