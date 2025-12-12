Sucesos - 12/12/25 - 11:13 AM

Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora

El cadáver del joven quedó boca arriba a un costado de una vivienda en esa área residencial.

 

Panamá- Anthony Joshua Moreno Moreno, de 21 años, fue asesinado anoche en la Calle 13 de la barriada Santa Rita, ubicada en el sector de Cabra, corregimiento de Pacora.

El cadáver del joven quedó boca arriba a un costado de una vivienda en esa área residencial. Residentes del lugar aseguran que solo escucharon las detonaciones de arma de fuego a eso de las 11:25 p.m. y, después, ubicaron el cuerpo del hombre tendido en el pavimento.

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial y de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios investigan el caso.

