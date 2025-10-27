Brigitte, esposa de Macron, lleva a 11 a juicio por decir que es hombre

Unos ocho hombres y dos mujeres han comparecido este el lunes ante un Tribunal Penal de París, en Francias, tras ser acusados de "ciberacoso" a Brigitte Macron, esposa de Emmanuel Macron, por difundir en las redes sociales "comentarios maliciosos sobre su sexualidad", incluido el rumor sobre su supuesta condición de "mujer transgénero".

Los acusados podrían ser condenados con penas de hasta dos años de cárcel en caso de llegar a demostrarse la culpabilidad.

Se conoció que el juicio arrancó con maniobras dilatorias por parte de los abogados de los 10 acusados, pidiendo el cambio de sala y en última instancia la nulidad del proceso por el sesgo de la investigación y por defectos de forma



Por su parte, el presidente del tribunal anunció que una hija de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, ha sido llamada a declarar como testigo y puede comparecer el martes, cuando el caso puede quedar visto para sentencia.

Dicha investigación fue confiada a la Brigada para la Supresión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP, por sus siglas en la francés), a partir de una denuncia presentada en agosto del 2024 por la propia Brigitte Macron. Los agentes llevaron a cabo a una decena de arrestos.

Emmanuel Macron y su esposa confían en que el caso sirva definitivamente para poner fin al "relajo" que lleva circulando desde la campaña presidencial del 2017 y que les ha llevado también a emprender acciones judiciales en Estados Unidos contra la influencer Candance Owen.

Brigitte se ha comprometido en este caso a aportar al tribunal "pruebas científicas" sobre su género y su condición de madre de tres hijos (en su primer matrimonio con André-Louis Auzière).

Expertos legales han criticado el hecho de que la fiscalía haya elegido "casos aislados a modo de muestra representativa y a la busca de una sentencia ejemplar", antes de la imposibilidad de extender la culpabilidad a miles de internautas que contribuyeron a la difusión del bulo.