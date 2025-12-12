Demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este viernes nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece el presidente, Donald Trump, rodeado de mujeres así como una de unos preservativos con un dibujo de su cara en el envoltorio.

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

Además del mandatario, en el archivo también aparece el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al expríncipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca y una de las figuras más influyentes de la ultraderecha estadounidense, y el empresario Richard Branson, también aparecen en algunas fotos.

También se han publicado imágenes de un cuenco en el que se venden preservativos con la cara de Trump en los que está escrito «soy enorme» por 4,5 dólares y diferentes juguetes sexuales que se encontraban en la mansión de Epstein.

Atención sobre los documentos de Epstein tras la orden de Trump

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

«Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!», demandaron.

El Congreso aprobó el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.

Esta norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

En los últimos días, tres jueces federales han permitido la publicación de documentos judiciales relacionados con los casos de ambos.

La Casa Blanca reacciona a las nuevas imágenes

Tras la publicación de las fotografías, la Casa Blanca acusó a los demócratas de la Cámara Baja de estar publicando el material para «intentar crear una falsa narrativa» que afecte a Trump.

«Los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa», declaró Abigail Jackson, una portavoz de la Casa Blanca.

«El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido desmentido en repetidas ocasiones y la Administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas, al pedir repetidamente transparencia, publicar miles de páginas de documentos y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein», añadió la portavoz.

La Casa Blanca pidió a los medios de comunicación que «dejen de repetir los argumentos de los demócratas» y les pregunten «por qué querían seguir relacionándose con Epstein después de que fuera condenado».