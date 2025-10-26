Buque de guerra gringo llega a Trinidad y Tobago; se pone frente a Venezuela

El buque de guerra USS Gravely arribó cerca a la costa de Puerto España, Trinidad y Tobago este domingo 26 de octubre de 2025, para ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.

El USS Gravely permanecerá hasta el 30 de octubre para ejercicios con el ejército de Trinidad y Tobago, anunció el gobierno de este país anglófono de 1.4 millones de habitantes. La presencia del destructor no resulta indiferente para los locales y turistas.

El gobierno estadounidense ha desplegado desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

También anunció su intención de enviar al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, un aumento considerable de los medios militares estadounidenses en la región que Maduro denunció el viernes como un intento de “inventar una nueva guerra”.

Caracas acusa al gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington.