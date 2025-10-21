¡Coronaron fino! Fiscalía francesa fija en $102 millones golpe al Louvre

El robo tipo película de Hollywood del Museo del Louvre ocurrido este domingo en el que fueron sustraídas diferentes collares, broches y tiaras pertenecientes a las vitrinas de Napoleón y la Emperatriz ya tiene una primera estimación oficial.

Aunque en un principio se dijo que era incalculable, ahora se reveló que el daño fue de $102 millones de dólares. Según la fiscal de la ciudad de París, Laure Beccuau, el curador del museo del Louvre ha estimado los daños causados por el robo de joyas en algo muy grande.

Beccuau ha sentenciado que es una suma "extremadamente espectacular", pero no se puede estimar el "daño histórico" causado por el hurto.

Agregó que los delincuentes "no ganarían" esta suma "si tuvieran la muy mala idea de fundir estas joyas".