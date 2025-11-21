FAA de EEUU emite alerta de peligro sobre espacio aéreo de Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a las aerolíneas y pilotos estadounidenses sobre riesgos crecientes en el espacio aéreo venezolano, específicamente en la Región de Vuelo de Maiquetía,

Según se indica en un comunicado oficial, desde septiembre de 2025 se ha detectado un aumento en las interferencias de los sistemas de navegación satelital (GNSS) y una mayor actividad militar por parte de las fuerzas armadas de Venezuela.

Detalla que algunos vuelos civiles reportaron fallos de navegación mientras cruzaban el espacio aéreo venezolano, con efectos que persistieron durante el resto del trayecto.

De la misma manera, la FAA advirtió que los inhibidores y falsificadores de señal GNSS pueden afectar aeronaves a más de 250 millas náuticas, comprometiendo comunicaciones, navegación, vigilancia y sistemas de seguridad críticos.

La FAA señaló además que el gobierno venezolano ha realizado múltiples ejercicios militares y ha ordenado la movilización de miles de efectivos y reservistas desde principios de septiembre.

Pese a que Venezuela no ha expresado intención alguna de atacar la aviación civil, sus fuerzas armadas cuentan con aviones de combate avanzados y sistemas de armas capaces de alcanzar altitudes operativas de aeronaves comerciales, así como con armamento antiaéreo portátil que representa un riesgo a baja altura.

La FAA también aseguró que continuará monitoreando la situación de seguridad aérea en la región y que tomará las medidas necesarias para proteger a la aviación civil estadounidense.