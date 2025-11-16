Mundo - 16/11/25 - 09:34 AM

Generación Z enciende México tras marcha pacífica que terminó en disturbios

Según medios locales, paramédicos atendieron a 20 personas golpeadas en medio del correteo.

 

Por: EFE -

La protesta de la autodenominada ‘Generación Z’ convocada en Ciudad de México, que reunió a miles de mexicanos de todas las edades, terminó con disturbios en el Zócalo capitalino, a las puertas del Palacio Nacional, la casa del Poder Ejecutivo.

El recorrido arrancó en el Ángel de la Independencia como una marcha tranquila, casi familiar, pero al llegar a la plaza más grande del país, el “bloque negro” salió al frente. Con martillos y piedras golpearon las vallas que protegían el Palacio Nacional hasta tumbarlas.

Ahí mismo se formó la chispa: un choque directo con la policía capitalina, que respondió con gas lacrimógeno y polvo de extintor.

Según medios locales, paramédicos atendieron a 20 personas golpeadas en medio del correteo.

La protesta nacional de la ‘Generación Z’ no fue por moda ni por edad. Fue por ese grito que ya pesa en todo México: “no olvidar” a quienes la violencia les arrebató su vida. Un problema que sigue ardiendo pese al cambio de gobierno desde 2018, cuando salió López Obrador y entró Sheinbaum.

Entre los que marcharon estaba gente de todo tipo: estudiantes, campesinos, opositores, simpatizantes y paisanos de Michoacán, como Christian, quien contó a EFE que la violencia en su tierra “ya está rebasada”. El asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (1985-2025), fue la gota que colmó su paciencia.

Es puro cinismo de los políticos. Si aceptaran que sí hay un problema, sería más fácil enfrentarlo”, soltó, aclarando que marchó sin partido y sin que nadie le diera un peso. Sus palabras salieron después de que Sheinbaum insinuara que la ‘Generación Z México’ era un movimiento armado por la oposición.

Te puede interesar

Generación Z enciende México tras marcha pacífica que terminó en disturbios

Generación Z enciende México tras marcha pacífica que terminó en disturbios

 Noviembre 16, 2025
Maduro canta 'Imagine' de John Lennon en medio de rumores de guerra con EE.UU.

Maduro canta 'Imagine' de John Lennon en medio de rumores de guerra con EE.UU.

 Noviembre 15, 2025
Incautan en Paraguay 22 kilos de oro que tenían como destino Panamá

Incautan en Paraguay 22 kilos de oro que tenían como destino Panamá

 Noviembre 15, 2025
Maduro convoca movilización permanente frente a ejercicios de EEUU en Trinidad

Maduro convoca movilización permanente frente a ejercicios de EEUU en Trinidad

 Noviembre 15, 2025
Petro lamenta muerte de siete menores en bombardeo a guerrilleros

Petro lamenta muerte de siete menores en bombardeo a guerrilleros

 Noviembre 15, 2025

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que la marcha dejó 20 civiles heridos y más de 100 policías lesionados, además de una veintena de detenidos tras el plequeo que reventó frente al Palacio Nacional.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Colisión en Gualaca cobra la vida de dos personas y deja nueve heridos

Colisión en Gualaca cobra la vida de dos personas y deja nueve heridos
Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá

Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá