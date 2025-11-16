Generación Z enciende México tras marcha pacífica que terminó en disturbios

La protesta de la autodenominada ‘Generación Z’ convocada en Ciudad de México, que reunió a miles de mexicanos de todas las edades, terminó con disturbios en el Zócalo capitalino, a las puertas del Palacio Nacional, la casa del Poder Ejecutivo.

El recorrido arrancó en el Ángel de la Independencia como una marcha tranquila, casi familiar, pero al llegar a la plaza más grande del país, el “bloque negro” salió al frente. Con martillos y piedras golpearon las vallas que protegían el Palacio Nacional hasta tumbarlas.

Ahí mismo se formó la chispa: un choque directo con la policía capitalina, que respondió con gas lacrimógeno y polvo de extintor.



Según medios locales, paramédicos atendieron a 20 personas golpeadas en medio del correteo.

La protesta nacional de la ‘Generación Z’ no fue por moda ni por edad. Fue por ese grito que ya pesa en todo México: “no olvidar” a quienes la violencia les arrebató su vida. Un problema que sigue ardiendo pese al cambio de gobierno desde 2018, cuando salió López Obrador y entró Sheinbaum.

Entre los que marcharon estaba gente de todo tipo: estudiantes, campesinos, opositores, simpatizantes y paisanos de Michoacán, como Christian, quien contó a EFE que la violencia en su tierra “ya está rebasada”. El asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (1985-2025), fue la gota que colmó su paciencia.

“Es puro cinismo de los políticos. Si aceptaran que sí hay un problema, sería más fácil enfrentarlo”, soltó, aclarando que marchó sin partido y sin que nadie le diera un peso. Sus palabras salieron después de que Sheinbaum insinuara que la ‘Generación Z México’ era un movimiento armado por la oposición.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que la marcha dejó 20 civiles heridos y más de 100 policías lesionados, además de una veintena de detenidos tras el plequeo que reventó frente al Palacio Nacional.