Mundo - 27/11/25 - 04:06 PM

Guatemala destituye al dueño de Miss U., Raúl Rocha Cantú, como cónsul

«La destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata», aseguró el Gobierno guatemalteco, tras aclarar el respeto de su país de los asuntos internos de otros Estados.

 

Por: Ciudad de Guatemala / EFE -

El Gobierno de Guatemala informó este jueves que derogó el acuerdo con el que se había nombrado como cónsul honorario en Toluca (México) al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, proceso acelerado tras revelaciones de su presunta vinculación con el crimen organizado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) explicó en un comunicado que la designación de Rocha la había realizado la anterior Administración que presidió Alejandro Giammattei (2020-2024).

La Cancillería detalló que el acuerdo de su nombramiento fue derogado en octubre pasado, luego de la evaluación periódica que se realiza sobre el desempeño de los cónsules honorarios y debido al «incumplimiento de las normas» que establece Guatemala.

«La destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata», aseguró el Gobierno guatemalteco, tras aclarar el respeto de su país de los asuntos internos de otros Estados.

Investigación por crimen organizado en México

El Minex también aclaró que los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo cual no cuentan con inmunidad diplomática.

“El Gobierno refrenda su compromiso con la transparencia y la probidad y continuará realizando las acciones administrativas y legales que correspondan para garantizar el estricto cumplimiento de las normativas que rigen el servicio consular”, señala el documento.

Te puede interesar

Ordena a la fuerza aérea estar lista para defender el país y confía en ganar

Ordena a la fuerza aérea estar lista para defender el país y confía en ganar

 Noviembre 27, 2025
Guatemala destituye al dueño de Miss U., Raúl Rocha Cantú, como cónsul

Guatemala destituye al dueño de Miss U., Raúl Rocha Cantú, como cónsul

Noviembre 27, 2025
Ascienden a 65 muertos y 279 desaparecidos tras incendio en Hong Kong

Ascienden a 65 muertos y 279 desaparecidos tras incendio en Hong Kong

 Noviembre 27, 2025
¡Desmadre en Guinea-Bisáu! Tumban al presi y militares toman el control

¡Desmadre en Guinea-Bisáu! Tumban al presi y militares toman el control

 Noviembre 26, 2025
¡Asustado! Diosdado tacha a Marco Rubio de "imbécil y conquistador"

¡Asustado! Diosdado tacha a Marco Rubio de "imbécil y conquistador"

 Noviembre 26, 2025

La destitución se produjo en momentos en que la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó el miércoles que investiga a Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, por su presunta vinculación con el crimen organizado.

La FGR indaga al empresario como parte de una carpeta de investigación abierta en noviembre de 2024 por delitos de narcotráfico, el contrabando de combustible conocido como ‘huachicol’ y tráfico de armas, que supuestamente operaba entre Guatemala y México.

La investigación contra Rocha

En un comunicado, la Fiscalía ha apuntado que, desde el 29 de noviembre de 2024, existe una averiguación contra 13 personas.

«En el caso específico de uno de los señalados, Raúl ‘R’, se están obteniendo datos para continuar y ahondar en esta investigación», puntualizó la institución.

También señaló que la situación jurídica de Rocha se informará «en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza».

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí