Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Según testigos, un vehículo tipo taxi colisionó por detrás a la motocicleta en la que iba la víctima, justo debajo de la estación del metro; después del accidente, el conductor se dio a la fuga.

 

Panamá- Un motociclista de nacionalidad cubana murió anoche, luego de verse involucrado en una colisión en la vía Domingo Díaz, justo frente a la entrada de la barriada Villa Lucre, ubicada en el corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Según testigos, un vehículo tipo taxi colisionó por detrás a la motocicleta en la que iba la víctima, justo debajo de la estación del metro; después del accidente, el conductor se dio a la fuga.

La víctima, cuya identidad no ha trascendido, murió en la escena. El deceso se debió principalmente a un severo trauma en la cabeza que le ocasionó un sangrado profuso, pese a que otros conductores intentaron auxiliarlo.

Unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para recopilar indicios e imágenes que permitan identificar al taxista desalmado que abandonó a la víctima mientras agonizaba, pese a ser el culpable del accidente fatal.

 

 

