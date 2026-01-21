Sucesos - 21/1/26 - 03:55 PM

Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja

El señalado, de 30 años, golpeó a su mujer en la cara y otras partes del cuerpo hasta dejarla casi inconsciente.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre que casi matas a golpes a su pareja fue aprehendido este miércoles en el corregimiento de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.

Según la información brindada por la Policía Nacional, el señalado, de 30 años, golpeó a su mujer en la cara y otras partes del cuerpo hasta dejarla casi inconsciente.

Tras la agresión, la dama fue auxiliada y trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención médica. Paralelamente, el sospechoso fue ubicado y aprehendido por lo que ahora deberá responder ante un juez por el delito de violencia doméstica que, afortunadamente, no le costó la vida a la víctima.

 

 

 

