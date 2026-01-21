Sucesos - 21/1/26 - 11:29 AM

Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero

Este episodio de violencia doméstica tuvo lugar en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, sector en el que también fue aprehendido el señalado.

 

Panamá- Un desalmado sujeto fue aprehendido este miércoles, luego de que golpeó a su madre y amenazó con incendiar su casa con ella y su padre dentro, porque se negaron a darle dinero.

La situación ha enardecido a la comunidad, principalmente porque los adultos mayores tienen unos 80 años de edad, y el hombre es joven y fuerte, aspectos que aprovechó para agredir a sus progenitores.

Ahora, el señalado será presentado ante un juez de garantías, el cual debe judicializar este grave caso de violencia doméstica que, afortunadamente, no tuvo consecuencias fatales.

En Panamá, el artículo 200 del Código Penal establece que: "Quien hostigue o agreda física, sicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de cinco a ocho años y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada, siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor".

En tanto, según indica el artículo 201, la pena aumentará de seis a nueve años de prisión, si las lesiones físicas causadas producen una incapacidad superior a treinta días y que no exceda de sesenta días.

