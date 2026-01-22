Sucesos - 22/1/26 - 12:20 PM

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Por: Redacción Web

Panamá- Una humilde familia residente en el sector conocido como Las Albinas, corregimiento de Chilibre, en Panamá Norte, está de luto tras la muerte de su bebé de tan solo 9 meses, quien falleció ahogada.

La tragedia que ahora ha hundido en el dolor a estas personas ocurrió ayer, poco antes de las 7:00 de la noche, cuando la niña cayó dentro de un tanque de agua.

Aunque la madre de la niña, de 22 años, la trasladó de urgencia al centro de salud de Chilibre, lamentablemente los médicos que la atendieron, pese a sus esfuerzos, no pudieron reanimarla, declarando su muerte a las 7:08 p.m.

¿Qué pasó?, ¿cómo es que la menor terminó en el tanque de agua?, son algunas de las preguntas que han surgido tras conocerse este lamentable suceso.

 

 

