Mundo - 19/2/26 - 12:00 AM

Hallan muertos a ocho esquiadores y uno más está desaparecido tras avalancha

Por: Los Ángeles EFE -

Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más se encuentra desaparecido tras ser arrastrados ayer martes por una avalancha en el estado de California, en el oeste de Estados Unidos, informaron este miércoles las autoridades, que habían emprendido una búsqueda contrarreloj.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapado por la nieve. Seis fueron rescatados con vida.

La avalancha se reportó al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, cerca al lago Tahoe, un área turística de California.

La alguacil y administradora pública del condado de Nevada, Shannan Moon, dijo en una conferencia de prensa que la persona desaparecida se presume fallecida, lo que elevaría el número de muertos por la avalancha a nueve.

