Más de 20 países asistirán a la primera cita de Junta de Paz de Trump

Líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán mañana jueves a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, confirmó este miércoles la Casa Blanca.



"El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia", dijo en rueda de prensa la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt.



Leavitt indicó que pronto darán a conocer la lista oficial de participantes al evento, con sede en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano. "Sé que son más de 20 países. Sé que hay mucho interés", explicó.



La portavoz de la Casa Blanca reiteró que Trump anunciará el compromiso de más de $5,000 millones de los miembros de la Junta de Paz para "los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza", como ya había adelantado el propio mandatario el fin de semana en su red Truth Social.



La entidad también enviará a "miles de efectivos a la fuerza internacional de estabilización y a la policía local para mantener la seguridad y la paz de los habitantes de Gaza", agregó Leavitt.



Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, han rechazado formar parte.



Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, anunciaron que viajarán a Washington para participar en la reunión.



También confirmaron su asistencia el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no estará presente en la capital estadounidense y en su lugar enviará a su ministro de Exteriores, Gideon Saar.



México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.



Este lunes, Trump dijo que la Junta de Paz trabajará con las Naciones Unidas "en algunos casos", y reiteró que la entidad irá "más allá de Gaza", enfocándose en "la paz en todo el mundo".



El republicano ha resaltado el "potencial ilimitado" de la organización, creada inicialmente para supervisar el plan de paz en el enclave palestino tras el fin del conflicto entre Israel y Hamás y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.



La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.



La secretaria de Prensa de la Casa Blanca calificó este miércoles de "profundamente lamentables" estas críticas. "No creo que la paz deba ser partidista, política ni controvertida", dijo.



El estatuto de la entidad otorga amplios poderes a su presidente, en este caso a Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.



La membresía permanente en la junta cuesta 1,000 millones de dólares.



A pesar del alto el fuego en el conflicto de Gaza alcanzado en octubre como parte de un plan impulsado por el presidente estadounidense, siguen reportándose numerosas violaciones del acuerdo.