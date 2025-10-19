Ladrones roban joyas de valor incalculable del museo de Louvre

Varios ladrones robaron joyas de “valor incalculable” del Louvre, en París, el museo más visitado del mundo, durante un audaz asalto de apenas siete minutos este domingo, según informó el ministro del Interior de Francia.

“Esta mañana, se produjo un robo importante en la Galerie d’Apollon. Unos individuos ingresaron al museo desde el exterior utilizando un montacargas que estaba instalado sobre un camión”, dijo Laurent Nuñez, titular del ministerio.

Dicha Galería de Apolo alberga las joyas de la Corona francesa, además de otros tesoros como la colección de vasos de piedra dura del rey Luis XIV.

Al parecer, los ladrones forzaron una ventana utilizando una amoladora angular y sustrajeron joyas que, según el ministro, tienen “un valor sentimental y son invaluables”.

Nuñez indicó que habrían participado “tres o cuatro” personas en el robo.

Tras este hecho, la ministra de Cultura, Rachida Dati, declaró al canal de televisión francés TF1 que una joya había sido encontrada cerca del Louvre y que estaba siendo evaluada.

La pieza recuperada fue la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Según dijeron, la elaborada joya —que cuenta con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas— resultó dañada durante el robo.

El robo duró solo siete minutos y los sospechosos huyeron en motocicletas.