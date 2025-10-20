Museo de Louvre habría solicitado apoyo a empresa israelí tras robo

En las últimas horas se ha dado a conocer que una empresa israelí de inteligencia privada afirma que el Museo del Louvre, en Francia, solicitó su ayuda para localizar los artefactos robados ayer en un audaz robo a plena luz del día.

“El Louvre nos pidió de forma excepcional que identificáramos a las personas implicadas en el robo y recuperáramos los artefactos sustraídos”, declaró a una agencia el director general del Grupo CGI, Zvika Naveh.

Naveh aseguró que el éxito previo de su empresa al recuperar piezas robadas de un museo alemán en 2019 influyó en la decisión del Louvre de elegirlos para esta tarea.