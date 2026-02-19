¡¡Oh, no! Explota camión con gas: 4 muertos, 16 heridos en Chile

Un camión que transportaba gas licuado explotó este jueves en una autopista de Santiago, la capital de Chile, provocando la muerte de cuatro personas y dejando al menos otras 17 heridas, diez de ellas en estado grave.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una vía secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora transitaban por la autopista, y también a un desguace de vehículos, informó la policía chilena.

"Ha significado diez personas heridas graves de diversa consideración que han sido trasladadas a distintos centros de salud", indicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Además, agregó que al menos otras siete personas llegaron por sus propios medios a algunos centros médicos.

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".