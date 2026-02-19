Trump recibe a representantes de más de 40 países para la Junta de Paz

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por él para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.



"Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes", dijo Trump al abrir la cita.



Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asisten a la reunión, que se celebra en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre de Donald Trump.



Otros participantes incluyen también al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam, así como representantes de Arabia Saudí, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uzbekistán, Catar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo.



Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo "han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán".



"Algunos se están pasando de listos. No funciona. Conmigo no te puedes pasar de listo. Están jugando un poco, pero todos, todos se están sumando: la mayoría de ellos muy rápido", dijo en referencia a la reticencia de algunas naciones a participar en el organismo impulsado por el estadounidense.



La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.



Aporte de 10,000 millones de dólares

El mandatario estadounidense anunció que su país aportará unos 10,000 millones de dólares a la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

"Quiero que sepan que EE.UU. va a hacer una contribución de 10,000 millones de dólares a la Junta de Paz", dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que "esa cifra es muy pequeña si se compara con el coste de la guerra" en la Franja.

El mandatario también informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han contribuido un total de más de 7,000 millones de dólares al paquete de ayuda que la Junta prepara para Gaza.

"Muchos más contribuyen a estas cifras. Esto acaba de empezar. Esta es nuestra primera reunión, pero cada dólar invertido es una inversión en estabilidad y la esperanza de un futuro nuevo y armonioso", resaltó Trump.

"Las naciones representadas aquí hoy no solo están contribuyendo con dinero, algunas también están prometiendo personal para ayudar a preservar el alto el fuego y asegurar una paz duradera. Necesitamos una paz duradera", agregó al agradecer a Indonesia y su presidente, Prabowo Subianto, por prometer personal a la fuerza internacional impulsada por la Junta en el enclave palestino.

