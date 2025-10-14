Papa convoca un rito de purificación tras profanación de un sujeto

El papa León XIV convocó a una acto de reparación, esto luego de un grave incidente que tuvo lugar en la mañana del viernes en la Basílica de San Pedro del Vaticano, cuando un hombre logró burlar las medidas de seguridad, subió al altar papal, llamado también Altar de la Confesión, a pocos metros del baldaquino barroco de Bernini.

La escena, captada por testigos y difundida por el medio italiano Il Tempo, provocó una profunda conmoción entre los presentes y ha reabierto el debate sobre la seguridad en uno de los templos religiosos más visitados del mundo.

Según la reconstrucción de los hechos, el individuo accedió al altar tras superar los controles habituales y, una vez allí, adoptó una actitud desafiante antes de ponerse a orinar.

Feligreses catalogaron el comportamiento del individuo como una falta de respeto evidente hacia el espacio sagrado, lo que generó un ambiente de asombro e incredulidad entre los visitantes.