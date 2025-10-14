Mundo - 14/10/25 - 03:12 PM

Papa convoca un rito de purificación tras profanación de un sujeto

Feligreses catalogaron el comportamiento del individuo como una falta de respeto evidente hacia el espacio sagrado, lo que generó un ambiente de asombro e incredulidad entre los visitantes.

 

Por: Redacción / Web -

El papa León XIV convocó a una acto de reparación, esto luego de un grave incidente que tuvo lugar en la mañana del viernes en la Basílica de San Pedro del Vaticano, cuando un hombre logró burlar las medidas de seguridad, subió al altar papal, llamado también Altar de la Confesión, a pocos metros del baldaquino barroco de Bernini

La escena, captada por testigos y difundida por el medio italiano Il Tempo, provocó una profunda conmoción entre los presentes y ha reabierto el debate sobre la seguridad en uno de los templos religiosos más visitados del mundo.

Según la reconstrucción de los hechos, el individuo accedió al altar tras superar los controles habituales y, una vez allí, adoptó una actitud desafiante antes de ponerse a orinar.

Feligreses catalogaron el comportamiento del individuo como una falta de respeto evidente hacia el espacio sagrado, lo que generó un ambiente de asombro e incredulidad entre los visitantes. 

 

Te puede interesar

Papa convoca un rito de purificación tras profanación de un sujeto

Papa convoca un rito de purificación tras profanación de un sujeto

 Octubre 14, 2025
Presidente de Madagascar abandonó el país tras protestas

Presidente de Madagascar abandonó el país tras protestas

 Octubre 13, 2025
Pide ayuda a los indígenas y su pueblo lo acusa de hacer brujería

Pide ayuda a los indígenas y su pueblo lo acusa de hacer brujería

 Octubre 13, 2025
México confirma al menos 37 fallecidos tras fuertes lluvias

México confirma al menos 37 fallecidos tras fuertes lluvias

 Octubre 11, 2025
Joe Biden se someterá a radioterapia para tratar su cáncer

Joe Biden se someterá a radioterapia para tratar su cáncer

 Octubre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas