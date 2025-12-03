Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Panamá- Una subteniente de la Policía Nacional de apellido Vega terminó con un diente menos luego de ser agredida por un hombre de 34 años, quien fue sorprendido libando licor en la vía pública en el sector 13 del corregimiento de Las Mañanitas.

Se informó que varias unidades realizaban una ronda policial por Las Mañanitas cuando visualizaron al ciudadano dentro de un vehículo bebiendo. Cuando los agentes se acercaron para llamarle la atención, el hombre se bajó y echó a correr. Los oficiales lo siguieron y, a pocos metros, lograron retenerlo, pero durante el forcejeo, el sujeto alcanzó a propinarle varios puñetazos a la subteniente en el cuerpo y en la cara con tal fuerza que le causó lesiones en el rostro y la pérdida de una pieza dental.

Tras ser reducido, el agresor fue conducido a la subestación de policía de Las Mañanitas, donde se reveló que reside en el sector 14 de ese mismo corregimiento. Mientras tanto, la agente policial fue trasladada al cuarto de urgencias del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos para recibir atención médica.