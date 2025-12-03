Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Aquiles Sánchez, residente de la comunidad de El Caimito, en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas, aún revive cada día el momento que marcó para siempre su vida: la mordedura de una serpiente altamente venenosa y poco conocida, que terminó costándole la pierna derecha. El ataque ocurrió hace varios años, pero sus efectos físicos y emocionales persisten en su memoria.

Sánchez relató que el incidente ocurrió mientras realizaba labores agrícolas, sin imaginar que entre la maleza se ocultaba un reptil capaz de infligir un daño tan severo. La mordedura le provocó un envenenamiento rápido y agresivo que obligó a los médicos a amputarle la pierna para salvarle la vida.

“Fue una experiencia que nunca olvidaré. Esa culebra casi me mata”, expresó. Pese a las dificultades, afirma que no ha perdido su buen humor ni su deseo de seguir trabajando en el campo, aunque reconoce que desde entonces la precaución forma parte esencial de su rutina diaria. “Yo sigo sembrando, sigo trabajando, pero siempre atento. Esa misma especie que me mordió puede atacar a otros”, advirtió.

Sánchez señaló que, en el distrito de La Mesa, especialmente en las orillas de las quebradas y ríos, es común encontrar serpientes venenosas, por lo que los moradores deben extremar medidas de cuidado. Indicó que en distintas comunidades se han registrado casos de personas que han sido atacadas y que, aunque algunas se han salvado “de milagro”, otras han perdido la vida por no recibir atención médica a tiempo.

El testimonio de Aquiles Sánchez se suma al llamado de residentes y autoridades locales para reforzar la educación preventiva sobre fauna venenosa y asegurar una atención médica oportuna en áreas rurales donde estos incidentes aún representan un riesgo latente.