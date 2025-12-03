Sucesos - 03/12/25 - 08:45 AM

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Su captura se dio en el marco de la Operación Nodriza, ejecutada por la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un hombre que meses atrás denunció públicamente el presunto secuestro de su hija fue aprehendido este jueves, señalado por las autoridades como parte de un grupo presuntamente dedicado al tráfico de sustancias ilícitas. 

Su captura se dio en el marco de la Operación Nodriza, ejecutada por la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe oficial, la acción policial dejó un total de ocho personas detenidas en diligencias realizadas en Panamá y Panamá Oeste, incluyendo allanamientos en propiedades y embarcaciones dentro de clubes sociales y deportivos, además de maniobras en el área del Diablo.

La investigación que sustenta este operativo inició en 2023. y se han identificado una estructura integrada por panameños y colombianos con roles definidos, operando desde territorio panameño.

Las autoridades informaron que el caso del ciudadano detenido hoy —quien anteriormente pidió ayuda pública por la desaparición de su hija— continúa en análisis dentro del proceso.

La investigación permanece abierta y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre las conexiones, rutas y responsabilidades de los ocho aprehendidos en esta nueva fase de la Operación Nodriza.

