"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza", indicó Trump

Donald Trump informó este viernes que un acuerdo estaría cerca de cerrarse para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás con consecuencias sobre la Franja de Gaza.

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que recuperará a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra", dijo Trump a su salida de la Casa Blanca.

El mandatario no quiso dar más detalles sobre lo negociado, pero se espera que en las próximas horas haya avances.

Hay que resaltar que Trump se reunirá con Netanyahu este lunes en la Casa Blanca, lo que podría significar un anuncio importante en ese sentido.

Dicho anuncio se da horas después de que este viernes el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, brindara su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.