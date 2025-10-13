Mundo - 13/10/25 - 02:23 PM

Pide ayuda a los indígenas y su pueblo lo acusa de hacer brujería

Por: Redacción / Web -

Nicolás Maduro volvió a prender las redes tras pedirle ayuda a los pueblos indígenas para que defiendan a Venezuela de una invasión estadounidense.

Además, ordenó este domingo conformar “brigadas milicianas” de pueblos indígenas de Sudamérica para que vayan al país a defenderlo “si fuese necesario”, ante la “amenaza” que, insiste, representa el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe cercanas a la nación sudamericana.

Ayer domingo 12 de octubre, cuando históricamente se celebra el "Día de la Raza", y rebautizado por Chávez como "Día de la Resistencia Indígena,  Maduro inauguró dos estatuas que los venezolanos vinculan con la "brujería".

Los propios venezolanos indican que Maduro se aferra a todo tipo de creencia para mantenerse en el poder y aunque invoca de vez en cuando a "Cristo", el gobernante sigue las prácticas de Hugo Chávez de invocar la santería y el espiritismo.

Los monumentos instalados corresponden a los indios Gran Cacique Guaicaipuro y la Cacica Urquía, el primero sostiene "un mazo de combate con el que le reventó la cabeza y los dientes al imperio español", mientras que la Cacica Urquía "levanta el penacho rojo, símbolo de su liderazgo y del amor por su pueblo".

Durante dicho evento, mencionó a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el régimen a través de los votos. "Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona", dijo.

