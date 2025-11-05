Mundo - 05/11/25 - 11:56 AM

Presidenta de México retira denuncia tras ser tocada en la calle

Dijo que su agresor, que ya fue detenido e identificado como Uriel Rivera Martínez, estaba drogado o alcoholizado.

 

Por: Redacción / Web -

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que decidió levantar denuncia contra hombre que la tocó sin su consentimiento

Ayer, un sujeto se acercó a la Presidenta de México e intentó besar su mejilla, posteriormente tocó su cuerpo sin su consentimiento

Sheinbaum calificó el hecho como un “lamentable episodio”, por el tocamientos sin su consentimiento, este martes cuando caminaba por el Centro histórico.

En su conferencia de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no cambiará su seguridad tras este acoso que sufrió, porque no puede alejarse de la gente. Recalcó que es un delito.

“Si eso le pasa a la Presidenta caminando por la calle, qué no le pasa a otras mujeres, jóvenes”, expresó al señalar que presentó la denuncia y verá con la Fiscalía de la Ciudad de México, “sin privilegios”, lo que sigue.

“No pienso reforzar la seguridad”, comentó la Mandataria federal. Apuntó que mientras no haya una alerta contra su seguridad, seguirá encontrándose contra las personas", afirmó.

Dijo que su agresor, que ya fue detenido e identificado como Uriel Rivera Martínez, estaba drogado o alcoholizado.

Te puede interesar

Presidenta de México retira denuncia tras ser tocada en la calle

Presidenta de México retira denuncia tras ser tocada en la calle

 Noviembre 05, 2025
Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York y le tira a Trump

Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York y le tira a Trump

 Noviembre 05, 2025
Presidente electo de Bolivia anuncia acuerdo con el CAF por 3.100 millones

Presidente electo de Bolivia anuncia acuerdo con el CAF por 3.100 millones

 Noviembre 04, 2025
Muere Dick Cheney, exvice de EEUU; él dirigió la invasión de a Panamá

Muere Dick Cheney, exvice de EEUU; él dirigió la invasión de a Panamá

 Noviembre 04, 2025
Perú rompe relaciones con México por asilo a exprimera ministra de Castillo

Perú rompe relaciones con México por asilo a exprimera ministra de Castillo

 Noviembre 03, 2025

“Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal”, expresó al anunciar una campaña para que haya respeto en todos los sentidos.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas