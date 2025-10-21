"Siga soñando": líder supremo iraní sugiere que Trump no les hizo daño

El líder supremo de iraní, el Ayatolá Ali Jamenei, reapareció con un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su polémico y presuntamente destruido programa nuclear.

Aunque Estados Unidos bombardeó el 22 de junio la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, al sur de Teherán, y las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, en el centro del país, Irán aseguró que su programa nuclear sigue vivo.

Jamenei afirmó que el republicano está "soñando" si cree que Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares de la República Islámica con sus ataques aéreos en junio.

"¡Está bien, siga soñando!", lanzó el líder iraní en declaraciones reseñadas en su página web, en referencia a las numerosas declaraciones de Trump afirmando que el programa nuclear iraní fue "totalmente destruido" en los bombardeos.

Respecto a este tema, el domingo el mandatario dijo a la cadena Fox News que Irán "ya no es el bravucón de Oriente Medio" porque su capacidad nuclear quedó "destruida".

En un encuentro con conocidos deportistas el lunes en Teherán, Jamenei se preguntó "¿qué le importa a Estados Unidos que Irán posea una industria nuclear?"

"¿Quién es usted para decir qué puede o no tener un país si cuenta con una industria nuclear?", agregó, dirigiéndose a Trump.