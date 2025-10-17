Trump dice que Maduro le ofreció de todo y habla de ataque a submarino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta tarde que su par venezolano Nicolás Maduro ha ofrecido "de todo" para evitar un conflicto abierto, y confirmó que sus fuerzas en el Caribe atacaron otra embarcación, esta vez un submarino "cargado de droga".

Washington mantiene desde agosto varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha lanzado al menos seis ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos "narcoterroristas" con un balance de al menos 27 muertos.

El ataque del jueves, confirmado por el propio Trump, era contra "un submarino construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas".

El mandatario también se refirió a lo que ha ofrecido Maduro para seguir en el poder.

Maduro "ha ofrecido de todo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere joder con Estados Unidos", indicó a preguntas de un periodista, durante el encuentro con la prensa en el marco de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La posición de Washington es que Nicolás Maduro encabeza el denominado cártel de los Soles, y por ello hay una recompensa que lleve a su captura de 50 millones de dólares.