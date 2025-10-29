Trump y Xi buscan enfriar guerra comercial

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este jueves en Busan, Corea del Sur, en el punto culminante de la gira asiática del mandatario estadounidense.

El objetivo es estabilizar los lazos económicos y comerciales entre Estados Unidos y China, tras meses de tensiones por aranceles y restricciones recíprocas.

En los días previos al encuentro, Trump suavizó su tono y dijo que consideraría reducir los impuestos a productos chinos, confiando en que Beijing coopere en el combate al fentanilo. “La relación bilateral es muy buena”, aseguró, y anticipó que la reunión será extensa para tratar varios frentes.

La cumbre llega en un contexto de alta volatilidad, con ambos países utilizando palancas económicas para presionar al otro, especialmente en el mercado de tierras raras, clave para industrias de alta tecnología y defensa. La reunión sigue a un “acuerdo preliminar” alcanzado en Kuala Lumpur, que evita la imposición de un arancel del 100% sobre productos chinos.

Trump también ha cerrado acuerdos con aliados regionales, como Japón, Corea del Sur y Malasia, para fortalecer la cooperación estratégica y facilitar inversiones asiáticas en Estados Unidos, a cambio de evitar nuevas subidas de aranceles.

Pese a la distensión, analistas advierten que cualquier avance dependerá de que no resurjan tensiones comerciales, ya que ambos países siguen compitiendo por sectores estratégicos y su influencia global. La reunión, además, no tocará la cuestión de Taiwán, uno de los puntos más delicados de la agenda.

Con este encuentro, Trump regresará a Washington mientras Xi permanecerá en Corea del Sur para continuar reuniones con otros socios regionales en el marco de la cumbre de APEC.