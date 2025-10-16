Uruguay aprueba la eutanasia tras un largo debate

Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley de eutanasia luego de que el Senado diera el visto bueno a la norma que autoriza la práctica del procedimiento en ciertas condiciones.

Bajo el nombre de "Muerte Digna" y con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes, el Legislativo aprobó la ley que hoy se convierte en pionera en Latinoamérica.

Pese a que Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, el caso de Uruguay marca un hito al tratarse de la primera vez en la región que el procedimiento se aprueba mediante una ley.

El tema de debate en el Senado transcurrió de manera respetuosa por más de diez horas, pero el grito de "asesinos" un grupo de personas que siguieron el debate en las gradas cortaron de manera abrupta los aplausos y abrazos de los que apoyaban la norma aprobada.

Entre los requisitos para acceder a la práctica del procedimiento se encuentran ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoca sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida.

Además, el paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito.