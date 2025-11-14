Varias personas mueren atropelladas por un autobús en Estocolmo

Varias personas han muerto la tarde de este viernes y otras han resultado heridas tras ser arrolladas por un autobús, después de que este chocara contra una parada en Valhallavägen, cerca de la Universidad Tecnológica, en el barrio de Östermalm, Estocolmo.

Agencias internacionales informan que la Policía sueca ha explicado que aún es pronto para determinar la causa del accidente y solo ha comunicado que hay fallecidos y heridos, sin especificar el número.

Por este hecho, el conductor del autobús ha sido detenido y será interrogado para esclarecer lo ocurrido, informan medios suecos.

En la zona se encuentran desplegados tanto agentes de Policía como miembros de los servicios de emergencias y rescate; y gran parte de la zona permanece cortada al tráfico. Por el momento, no ha transcendido mayor información sobre las víctimas.

"El incidente se clasifica como homicidio agravado, pero aún se desconocen las causas. Los técnicos se encuentran en el lugar para examinar la escena, que está acordonada para asegurar la obtención de cualquier pista", explica la Policía sueca en un comunicado.