Veterano de Irak mató a dos e hirió a varios en Michigan

Un veterano de la guerra de Irak llamado Thomas Sanford, fue identificado como el pistolero que atacó la iglesia SUD de Grand Blanc, matando a dos personas y prendiéndole fuego.

El sujeto trastornado que mató al menos a dos personas e hirió a otras nueve en una iglesia de los Santos de los Últimos Días de Michigan, incendiando el edificio y abriendo fuego contra los feligreses que huían y sus familias, ha sido identificado como este sujeto de 40 años, según puede confirmar The New York Post.

Sanford, un veterano de la Infantería de Marina de los EE. UU., según la página de Facebook de su madre, estrelló su camioneta Chevy Silverado contra el edificio antes de desatar el asalto a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township, Michigan, armado con un rifle semiautomático.

Una antigua publicación en Facebook de la madre de Sanford dice que el pistolero, que murió en la escena en un tiroteo con la policía, sirvió en Irak entre 2004 y 2008.

Fuentes policiales confirmaron que Sanford, natural de la cercana Burton, Michigan, es el sospechoso del crimen.

La origen del incendio no se conoció de inmediato, pero fuentes dijeron a The Post que las autoridades encontraron varios dispositivos explosivos improvisados ​​en la propiedad de la iglesia que un escuadrón antibombas estaba investigando.

La policía dijo que había cientos de fieles en el interior cuando comenzó el ataque, y que se podría encontrar un número desconocido de víctimas en el interior una vez que sea seguro entrar al edificio después de que un incendio masivo consumiera casi todo el edificio, imágenes aéreas muestran una enorme columna de humo negro asfixiante que se eleva desde la estructura.

Las cuentas de redes sociales que se cree están vinculadas a Sanford muestran que es un hombre de familia, con una esposa y un hijo pequeño.