Antai sancionó a ocho funcionarios públicos por nepotismo y faltas éticas

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó este lunes que sancionó a ocho servidores públicos por nepotismo y graves infracciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Entre los expedientes figura el de un funcionario del Banco de Desarrollo Agropecuario señalado por la presunta relación de parentesco con el gerente general de la institución. La ANTAI recomendó la destitución inmediata del servidor público involucrado.

Por otro lado, en esta misma institución, se investigó a otro funcionario, quien habría sido designado durante la gestión del exgerente general de esta institución, con quien mantenía una relación de parentesco. El servidor involucrado fue sancionado.

Mientras que la Autoridad Nacional de Descentralización también fue objeto de investigación. Según la denuncia, un director regional laboraba junto a un familiar de primer grado de consanguinidad.

“Tras culminar la investigación, se verificó que una de las servidoras ya había sido desvinculada del sistema; sin embargo, se procedió a sancionar al director por su responsabilidad en los hechos”, señala la entidad en su comunicado de prensa.

Y en la Dirección General de Ingresos se investigó a una funcionaria; fue sancionada por presuntamente ejercer actividades de litigio durante su jornada laboral.

Por último, Antai sancionó a cuatro funcionarios de la Universidad de Panamá por presuntos actos de nepotismo.

“Los casos sancionados reflejan la firme y constante determinación de esta Autoridad de combatir toda forma de corrupción, promover la conducta ética y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la función pública”, reiteró la entidad.