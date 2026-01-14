Arrancan consultas al proyecto que crea el Instituto Nacional de la Mujer

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional inició este martes el primer debate del Proyecto de Ley n.º 447, que crea el Instituto Nacional de la Mujer.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que este primer encuentro permitió escuchar posiciones diversas y, en algunos casos, encontradas, lo cual consideró saludable dentro del proceso democrático y legislativo.

De acuerdo con la Asamblea, durante el desarrollo del debate, se registraron opiniones encontradas respecto a la aprobación del proyecto, lo que permitió un intercambio amplio de criterios, observaciones técnicas y planteamientos desde distintos sectores involucrados.

La comisión convocó la próxima reunión para el 20 de enero, a la 1:00 p.m., con el objetivo de seguir escuchando a los sectores interesados y avanzar con el proceso legislativo. En la reunión participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), organizaciones de la sociedad civil, abogados, la Alianza de Mujeres de Panamá y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), entre otros actores.