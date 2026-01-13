Director de la PN se reúne en Colón para fortalecer estrategias de seguridad

Con el fin de fortalecer las estrategias de seguridad en materia de operatividad y prevención en la provincia de Colón, Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, se reunió con autoridades de la región atlántica en el tema de la lucha contra la violencia en esta parte del país.

En el encuentro participaron los principales directores de los distintos estamentos de seguridad y la gobernación.

Durante la reunión, las autoridades informaron que los operativos se mantendrán durante toda la semana, con apoyo interinstitucional, incluyendo el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como parte de un esfuerzo integral para devolver la tranquilidad a la población colonense.

La oportunidad fue aprovechada por Hermógenes Argüelles, jefe de la Policía Nacional en Colón, quien informó los resultados que ha dejado la "Operación Odiseo".

Detallando que se hicieron 110 diligencias y allanamientos, la captura de 89 personas con órdenes de aprehensión, la recuperación de 13 armas de fuego y el traslado de 14 detenidos al centro penitenciario de Nueva Esperanza.

Agregó que se reforzó la presencia policial en playas, zonas recreativas y eventos, como parte de las acciones preventivas para proteger a la ciudadanía.

Sobre los dos últimos homicidios, se dio a conocer que los mismos son investigados por la Fiscalía de Homicidios en coordinación con la DIJ, mediante inspecciones oculares y diligencias para el levantamiento de indicios.