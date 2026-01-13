Nacional - 13/1/26 - 08:19 PM

Gigante gringo contratado para poner en marcha el Tren Panamá-David

Diseñar el quinto puente y calcular cuánto costará es una de las funciones que tendrá la empresa.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete le dio luz verde a la contratación de la empresa estadounidense AECOM Panamá para el Tren Panamá-David. Esto se hizo con la Resolución N. 145-25 y el contrato es por B/.4,170,394.73.

La empresa gringa va a poner su experiencia al servicio del tramo Albrook-Sajalices y también a consolidar los estudios para el documento de factibilidad

La Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF) indicó que ya se avanzó en el plan maestro del proyecto y en varios estudios: impacto ambiental, análisis de la población que usará el tren, estudio de mercado y evaluación financiera, económica y social. Todo listo para no dejar cabos sueltos.

Además, se va a trabajar la ingeniería al 20% en otros tramos clave y en el quinto puente sobre el Canal de Panamá, que es clave para que todo el tren funcione bien.

¿Qué hará AECOM?

  • Coordinar y producir los estudios de factibilidad.
  • Diseñar el quinto puente y calcular cuánto costará.
  • Supervisar la campaña geotécnica y el Estudio de Impacto Ambiental.
  • Integrar los estudios de oferta y demanda de mercado para los modelos financieros y económicos.
  • Hacer un estudio de mercado para ubicar proveedores y oportunidades de inversión.
  • Revisar la parte legal y regulatoria.
  • Evaluar el potencial de desarrollo inmobiliario y privado en puntos estratégicos.

El objetivo es claro: crear una línea ferroviaria moderna que conecte la ciudad de Panamá con David y llegue hasta la frontera con Costa Rica.

Con este tren, será más fácil mover personas y carga, y se abren nuevas oportunidades para el país en los mercados internacionales.

 

