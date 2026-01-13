Gigante gringo contratado para poner en marcha el Tren Panamá-David
Diseñar el quinto puente y calcular cuánto costará es una de las funciones que tendrá la empresa.
El Consejo de Gabinete le dio luz verde a la contratación de la empresa estadounidense AECOM Panamá para el Tren Panamá-David. Esto se hizo con la Resolución N. 145-25 y el contrato es por B/.4,170,394.73.
La empresa gringa va a poner su experiencia al servicio del tramo Albrook-Sajalices y también a consolidar los estudios para el documento de factibilidad.
La Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF) indicó que ya se avanzó en el plan maestro del proyecto y en varios estudios: impacto ambiental, análisis de la población que usará el tren, estudio de mercado y evaluación financiera, económica y social. Todo listo para no dejar cabos sueltos.
Además, se va a trabajar la ingeniería al 20% en otros tramos clave y en el quinto puente sobre el Canal de Panamá, que es clave para que todo el tren funcione bien.
¿Qué hará AECOM?
- Coordinar y producir los estudios de factibilidad.
- Diseñar el quinto puente y calcular cuánto costará.
- Supervisar la campaña geotécnica y el Estudio de Impacto Ambiental.
- Integrar los estudios de oferta y demanda de mercado para los modelos financieros y económicos.
- Hacer un estudio de mercado para ubicar proveedores y oportunidades de inversión.
- Revisar la parte legal y regulatoria.
- Evaluar el potencial de desarrollo inmobiliario y privado en puntos estratégicos.
El objetivo es claro: crear una línea ferroviaria moderna que conecte la ciudad de Panamá con David y llegue hasta la frontera con Costa Rica.
Con este tren, será más fácil mover personas y carga, y se abren nuevas oportunidades para el país en los mercados internacionales.