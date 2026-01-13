Estudiantes, pilas: las becas y préstamos del IFARHU ya están

La primera semana de enero, el IFARHU movió las aguas con noticias para estudiantes de todo el país.

Entre préstamos educativos y el Concurso General de Becas 2026, la institución recibió 139 solicitudes y consultas por financiamiento en su Dirección de Crédito Educativo, mostrando que jóvenes y familias siguen buscando apoyo para continuar sus estudios.

Pero eso no es todo: la entidad aclaró que los extranjeros con más de 10 años de residencia en Panamá también pueden participar en el concurso de becas, siempre que presenten una certificación del Servicio Nacional de Migración que compruebe su permanencia en el país.

El concurso está abierto a estudiantes de educación primaria, premedia y media, en centros oficiales y particulares, así como a quienes quieran estudiar licenciatura, maestría o doctorado en universidades oficiales.

Todos los participantes deben cumplir con las normas del programa y los requisitos académicos: promedio mínimo de 4.2/5.0 para estudiantes de primaria, premedia y media, y 2.0/3.0 para universitarios.

El registro para las becas se hará hasta el 23 de enero de 2026, de manera digital, en el portal https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/. Allí los aspirantes completan un formulario con sus datos personales, académicos y socioeconómicos.

El IFARHU también detalló los montos de las becas: