San Miguelito bajo control de la AAUD: basura ya no será un riesgo

San Miguelito estaba al borde de una crisis de basura y el Gobierno decidió actuar rápido. El Consejo de Gabinete autorizó a la AAUD para que tome el control total de la recolección de desechos en el distrito y evite que más de 200 mil residentes se vean afectados por la acumulación de basura.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que la intervención es temporal, pero necesaria, porque las empresas contratadas no estaban listas para asumir el servicio tras el 19 de enero, fecha en que debían iniciar. “Todo indica que la situación se podía agravar si no actuamos de inmediato”, dijo Moreno.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que el Gobierno destinó alrededor de 700 mil dólares para evitar que la basura genere problemas de salud en la población. “A partir del próximo lunes, cuando vence el contrato de la compañía actual, no hay estructura capaz de resolver esto, así que autorizamos a la AAUD a tomar cartas en el asunto mientras se prepara una licitación pública”, explicó.

Boyd Galindo reafirmó que la prioridad es proteger la salud de los vecinos, manteniendo el distrito limpio y evitando cualquier riesgo de epidemia. La medida responde además a que la autoridad municipal no tiene la logística ni el transporte para recolectar la basura con la urgencia que la situación exige.

Con esta decisión, la AAUD se convierte en la mano fuerte que mantiene San Miguelito limpio hasta que una solución definitiva pueda implementarse.