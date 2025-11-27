ATTT abre chance pa’ ponerse al día sin tanto enredo

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) lanzó una jornada especial de arreglo de pagos, para que muchos panameños estaban esperando para poder ponerse al día sin complicaciones y evitar que las deudas sigan creciendo.

Esta oportunidad estará disponible del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, con atención en varios puntos clave para que nadie se quede por fuera:

Sede principal en Los Pueblos 2000 — 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

— 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Juzgado Ejecutor en Los Pueblos (detrás de El Campeón) — 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

— 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Oficinas en la Gran Terminal de Albrook — 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además, los días 1 y 2 de diciembre, en horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., también habrá atención en:

Sede regional de Panamá Norte

Sede regional de San Miguelito

Sede provincial de Santiago

Según la entidad, esta jornada busca darle un respiro a la gente, facilitar trámites, regularizar compromisos pendientes y ofrecer formas de pago más accesibles, porque no todo el mundo puede resolver en horarios estrictos o en una sola oficina.

Así que si tienes multas, arreglos pendientes o simplemente necesitas ordenarte antes de cerrar el año, esta es la vuelta perfecta para evitar enredos más a