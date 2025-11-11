Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

El Consejo de Gabinete aprobó hoy dos resoluciones, la N.° 127-25 y la N.° 128-25, que autorizan al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir, mediante procedimiento excepcional, los contratos para atender los daños causados por las lluvias ocurridas a inicios de octubre en Boquete.

El primer contrato es con la empresa Constructora NFL, S.A., para el proyecto “Solución integral de puntos críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete”, por la suma de B/.6,051,423.68 (incluye ITBMS).

El segundo contrato es con la empresa Bocas Generation Company Inc., para el proyecto “Solución integral para el mejoramiento del sistema pluvial del pueblo de Bajo Boquete”, por la suma de B/.11,253,303.83 (incluye ITBMS). Ambos contratos se adjudicaron por debajo del precio de referencia.

Con estos trabajos se busca restablecer la seguridad vial, la funcionalidad y la estabilidad estructural de las vías afectadas por las intensas lluvias de octubre de 2025, en más de 16 puntos críticos, bajo una intervención inmediata y especializada.

Esta respuesta técnica contempla la estabilización de taludes mediante soluciones geotécnicas, la rehabilitación de calzadas y la construcción o reposición de obras de drenaje (tuberías, cunetas y cajones hidráulicos), para mejorar la capacidad de evacuación de aguas pluviales.

Las acciones correctivas y preventivas están orientadas a preservar la integridad del terreno y de las estructuras, minimizar el riesgo de colapso y reforzar la resiliencia de la infraestructura ante eventos climáticos extremos.

El MOP explicó que, por la urgencia de la situación y ante la posibilidad de nuevos daños, se recurrió al procedimiento excepcional de contratación, con el fin de acelerar las mejoras viales y proteger la seguridad de los residentes y conductores.