Basura hasta el cuello: Santiago va con todo y analiza multas de hasta $2 mil

Santiago, Veraguas.– En Santiago se cansaron del relajo. La basura tirada a orillas de la calle, en caminos internos y terrenos baldíos tiene a las autoridades contra la pared, y ahora la Alcaldía evalúa subir las multas hasta 2,000 dólares a todo el que sea agarrado botando desechos donde no va.

El mensaje se soltó sin rodeos durante un operativo de limpieza y chatarreo en la vía que une los corregimientos de San Martín y Urracá, un tramo que ya es famoso, pero por lo malo: se volvió botadero clandestino de todo lo que a la gente no le da la gana de llevar al lugar correcto.

Ahí mismo, entre monte y bolsas rotas, se levantaron montones de basura que dejaron claro el tamaño del problema. No es cosa de un par de bolsas. Es una práctica repetida, descarada y constante.

Las autoridades fueron claras: el que vea a alguien tirando basura, que denuncie. Residentes y conductores pueden reportar a los cochinones que lanzan desperdicios en plena vía pública o a la orilla del camino, como si nada.

Hoy por hoy, las sanciones que existen van de 10 a 500 dólares, dependiendo del caso. Pero en el Municipio consideran que esas cifras ya no asustan a nadie. Por eso se analiza cambiar la normativa y meter multas que duelan de verdad: hasta $2,000 para frenar el desorden.

El alcalde de Santiago, Eric Jaén, adelantó que vienen rondas policiales y vigilancia en los puntos más críticos, entre ellos San Martín, Urracá, La Peña, El Espino y sectores cercanos a las rotondas de la carretera Interamericana, donde también se repite el problema.

Desde las comunidades aseguran que mucha de esa basura no es de los residentes, porque para llegar hasta esos lugares hay que ir en carro o camión. La sospecha es clara: gente de otros lados usa estas rutas como su basurero personal.

Los líderes comunitarios insistieron en algo clave: foto, video y denuncia. Documentar al que bota basura y llevar la prueba a las autoridades es parte del plan para cerrarles el paso a los vertederos ilegales que siguen ensuciando Santiago.