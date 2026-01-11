Panamá se une a la voz de América Latina contra el recuento en Honduras

Panamá se sumó ayer al comunicado de varios países de América Latina: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Rechazan el decreto de la presidenta Xiomara Castro que pidió un recuento general de votos. Dicen que ignora al Consejo Nacional Electoral y afecta la democracia.

También condenan la violencia contra la oposición el jueves pasado. Todo acto de violencia política que busque cambiar el resultado de las urnas, dicen, no se acepta.

Reconocen los resultados oficiales. Declaran a Nasty Asfura presidente electo de Honduras. Todo esto confirmado por misiones internacionales. El pueblo hondureño ya expresó su voluntad en las elecciones del 20 de noviembre.

Panamá y los demás países dejan claro que no van a aceptar maniobras que pongan en riesgo la democracia ni la transparencia de los votos.