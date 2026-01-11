Nacional - 11/1/26 - 04:09 PM

Chiriquí estrena certificados de buenas prácticas agrícolas

No es solo un papel. Es un sello de calidad. Cada finca que se certifica dice “nuestros productos cumplen con estándares de seguridad y sostenibilidad”, dijo.

 

Por: Redacción / Crítica -

En Chiriquí se hizo historia. 16 productores recibieron sus certificados de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en un acto encabezado por el ministro del MIDA, Roberto Linares.

No es solo un papel. Es un sello de calidad. Cada finca que se certifica dice “nuestros productos cumplen con estándares de seguridad y sostenibilidad”, dijo. 

El director de Sanidad Vegetal, Emmeris Quintero, dijo que es la primera vez que se hace algo así en Panamá. La iniciativa busca prácticas seguras y responsables, garantizando que los alimentos puedan rastrearse del campo a la mesa.

Roberto Rodríguez, productor certificado, comentó: “La trazabilidad es clave. Esto protege a los consumidores y a los que trabajamos la tierra”.

Por su parte, Alex Corrales, de las cadenas de suministro, agregó: “La certificación es un logro, pero hay que mantenerla. La gente quiere saber de dónde viene lo que come”.

 

Te puede interesar

La Calle de los Sombreros le dio la bienvenida al verano con un gran ambiente

La Calle de los Sombreros le dio la bienvenida al verano con un gran ambiente

 Enero 11, 2026
Chiriquí estrena certificados de buenas prácticas agrícolas

Chiriquí estrena certificados de buenas prácticas agrícolas

 Enero 11, 2026
Panamá se une a la voz de América Latina contra el recuento en Honduras

Panamá se une a la voz de América Latina contra el recuento en Honduras

 Enero 11, 2026
Municipio de La Chorrera evalúa extender contingencia para recoger la basura

Municipio de La Chorrera evalúa extender contingencia para recoger la basura

 Enero 11, 2026
Ulloa advierte sobre ateísmo práctico y llama a vivir la fe desde el corazón

Ulloa advierte sobre ateísmo práctico y llama a vivir la fe desde el corazón

 Enero 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas