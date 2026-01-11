Chiriquí estrena certificados de buenas prácticas agrícolas

En Chiriquí se hizo historia. 16 productores recibieron sus certificados de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en un acto encabezado por el ministro del MIDA, Roberto Linares.

No es solo un papel. Es un sello de calidad. Cada finca que se certifica dice “nuestros productos cumplen con estándares de seguridad y sostenibilidad”, dijo.

El director de Sanidad Vegetal, Emmeris Quintero, dijo que es la primera vez que se hace algo así en Panamá. La iniciativa busca prácticas seguras y responsables, garantizando que los alimentos puedan rastrearse del campo a la mesa.

Roberto Rodríguez, productor certificado, comentó: “La trazabilidad es clave. Esto protege a los consumidores y a los que trabajamos la tierra”.

Por su parte, Alex Corrales, de las cadenas de suministro, agregó: “La certificación es un logro, pero hay que mantenerla. La gente quiere saber de dónde viene lo que come”.