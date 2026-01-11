La Calle de los Sombreros le dio la bienvenida al verano con un gran ambiente

La Calle de los Sombreros en el Casco Antiguo se llenó de color y tradición con una nueva edición del festival, una actividad impulsada por la Alcaldía de Panamá.

Con esto le dan la bienvenida al verano en el Distrito Capital, en un ambiente familiar y cultural.

Unos 1,500 sombreros, donados por la empresa privada con el apoyo del artesano Aniel Beltrán, de la marca Guayacano Hat, fueron obsequiados al público, acompañando una experiencia donde residentes y visitantes disfrutaron de música, gastronomía, artesanías y recorridos por este emblemático espacio del Casco Antiguo.

Para esta edición del festival se marca la renovación y reactivación de la Calle de los Sombreros, una intervención urbana inaugurada el 5 de enero de 2025, que continúa consolidándose como un punto cultural y turístico de la ciudad.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá reiteró que seguirá desarrollando este tipo de actividades culturales y recreativas que promueven el turismo, fortalecen la identidad local y dinamizan los espacios públicos del Distrito Capital.